باشاغا يوجه رسالة للنائب العام حول معلومات تفيد بإقفال المجال الجوي الليبي.

طرابلس 03 مارس 2022 م (وال) – اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ” فتحي باشانا ” حكومة الوحدة الوطنية بقفل المجال الجوي الليبي، ومنع الوزراء الجدد من السفر إلى طبرق لأداء اليمين القانونية.

ووصف ” باشاغا ” في رسالة لمكتب النائب العام – نشرها مكتبه الإعلامي وتناقلتها وسائل الاعلام – الحكومة باستغلال السلطة، وإقفال المجال الجوي الليبي بالكامل، مما يمثل انتهاكاً لحق التنقل، واعتداء على السلطة الدستورية والسياسية حسب قوله.

ولم تصدر حكومة الوحدة الوطنية أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات.

وفي السياق نفسه أفادت قناة “ليبيا الأحرار” نقلا عن مصادر لم تسمها احتجاز وزير الخارجية في الحكومة الجديدة ” حافظ قدور” ووزيرة الثقافة ” صالحة التومي ” أثناء توجههما براً إلى طبرق لحضور جلسة أداء اليمين.

(وال)