رئيس مجلس النواب : ينبغي التركيز على أولويات واحتياجات المواطن وإزالة القوة القاهرة لإجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن.

طبرق 3 مارس 2022 (وال) – طالب رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح ” الحكومة الليبية برئاسة ” فتحي باشاغا ” بالعمل الفوري على تلبية احتياجات المواطن ، ورفع معاناته وشكواه التي دامت لعقد من الزمن .

وقال صالح في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب اليوم ، إن المواطن الليبي في حاجة ملحة لحكومة خدمات قادرة على رفع المعاناة عن كاهله في أسرع وقت ممكن وينبغي على الحكومة تهيئة الأوضاع الاجتماعية والأمنية والاقتصادية من اجل خلق مناخ مناسب لتنظيم الانتخابات، طبقا لخارطة الطريق المقررة، وإزالة القوة القاهرة التي اعاقت تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 وفي مقدمتها اصلاح منظومة الرقم الوطني، ومراجعة كافة الشهادات والوثائق والمستندات المطلوبة عند الترشح في انتخابات او تولي المناصب السيادية.

وأضاف” عقيلة ” على ضرورة معالجة مشاكل انقطاع ونقص المياه والعمل على توفير السيولة النقدية وفتح المقاصة بين المصارف في شرق البلاد وغربها وجنوبها، وإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي، وتنويع مصادر الدخل، وإعادة تنظيم العلاج في الخارج، وتطوير المراكز الطبية والمستشفيات التعليمية والمستوصفات القروية وانشاء وتجهيز مراكز العلاج ومراكز الأورام ووضع برامج فاعلة لمكافحة جائحة كورونا ووضع خطط مدروسة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيز مراكز التأهيل والرعاية، وصيانة وانشاء وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها وتوفير الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية الحديثة والاهتمام بالجامعات، والاهتمام بالطلبة الموفدين للدراسات بالخارج وصرف المنح والرسوم الدراسية في مواعيدها ومتابعة تحصيلهم العلمي .

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة وتطويرها مع الاحتفاظ بفروع المؤسسات والوزارات ومنحها صلاحية تقديم الخدمات المباشرة وتوزيع المؤسسات والشركات العامة على الأقاليم تحت مظلة إدارة محلية فاعلة وإلغاء مركزية القرار، والاهتمام بالمتقاعدين وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين والباحثين عن العمل ، ووضع خطة توفير مساكن للشباب من خلال دراسة مناسبة، وكذلك محاربة الفساد في مؤسسات الدولة وردع المخالفين وتقديمهم للعدالة ، متعهدا بإصدار مجلس النواب لكافة التشريعات والقرارات التي تساعد الحكومة على تأدية واجباتها .

وحول علاقات ليبيا الخارجية لفت ” عقيلة ” الى ضرورة أن تكون السياسة الخارجية مبنية على المصالح الوطنية ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي وبناء دولة تحظى باحترام العالم منفتحة وصادقة وشريك موثوق وذات قاعدة اقتصادية واجتماعية متينة، وتنفيذ سياسات زراعية تحد من الاستيراد قدر الإمكان، وانتهاج سياسة صناعية نشطة تقوم على صناعات تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة”.

وقال إن المرحلة الأهم تتطلب العمل على بناء الدولة ومؤسساتها ، لان غياب هذه المؤسسات يعني ترك الدولة في وضع متخبط، كما انه لا وجود لتنمية او اصلاح اقتصادي، من دون استقرار داخلي، ولذلك ينبغي التركيز على كفالة الأمن والعدالة لتحقيق الاستقرار السياسي، من خلال أجهزة الامن ووضع آلية للمحاسبة والرقابة ودعم استقلال القضاء الضامن الحقيقي للحقوق والحريات، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة ووضع المصالح العليا للدولة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والفئات المحتاجة بالنظر في الاعتبار.

وأشار إلى ان الفصل بين السلطات، هو صيانة للمجتمع، ومنعا للاستبداد وحماية للحريات، داعيا الى وجوب ان تلتزم كل سلطة حدود اختصاصها مع التعاون التام مع المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء والتشاور مع مجلس الدولة وكافة المؤسسات وكل السلطات تعمل من اجل المصالحة الوطنية واجراء الانتخابات في اقرب الآجال.

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