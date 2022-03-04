الحبري وسفير أمريكا لدى ليبيا يبحثان سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي وإجراءات الحوكمة الخاصة به.

طرابلس 03 مارس 2022م ( وال ) – التقى نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ” علي الحبري ” السفير الأمريكي في ليبيا “ريتشارد نورلاند” لمناقشة سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي وإجراءات الحوكمة الخاصة به.

وأكد ” الحبري ” خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة تونس ان المصرف المركزي “بنغازي” ملتزم بعملية التوحيد والعمل على إنجاحها وفقا لما نشرف مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك “.

وشدد ” الحبري ” على ضرورة تطبيق الإجراءات العاجلة من توفير للسيولة النقدية وفتح منظومة المقاصة المصرفية ومعالجة أرصدة المصارف التجارية بمنظومة المصرف المركزي ببنغازي، وإجراءات الاعتمادات المستندية .

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