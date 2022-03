أولاف شولتس: العقوبات على روسيا تؤتي أكلها.. والناتو لن يتدخل

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار، وتهدئة الوضع في أوكرانيا، منوهًا بضرورة منع نشوب صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.

وأضاف شولتس أن العقوبات المتفق عليها ضد روسيا أظهرت تأثيرها في مرحلة مبكرة، وبدأت تؤتي أكلها، مُجددًا التأكيد على أن بلاده لن ترسل جنودًا للقتال في أوكرانيا، لأن ذلك سيؤدي إلى اندلاع حرب بين الناتو وروسيا، وتصعيد مأساوي.

وأشار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، خلال تفقده قوات بلاده في ليتوانيا؛ إلى أنه من الضروري الاستعداد “لحرب طويلة” في أوكرانيا، مضيفًا أنه “لا يرى أي بوادر” تشير إلى أنها ستنتهي قريبًا.

