اندلاع حريق بأكبر محطة نووية في أوكرانيا ينذر بكارثة

اندلعت النيران، فجر الجمعة، في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا، بعد هجوم للقوات الروسية، بحسب ما أفاد رئيس بلدية إنرجودار القريبة.

أشار رئيس البلدية إلى أن معارك ضارية اندلعت بين القوات المحلية والقوات الروسية، وأن هناك ضحايا، فيما حذرت وزارة الطاقة الأوكرانية من أن رجال الإطفاء غير قادرين على مكافحة الحريق بسبب تعرضهم لإطلاق نار من القوات الروسية.

ولفت وزير الخارجية الأوكراني أيضًا إلى أن الجيش الروسي يطلق النار من جميع الجهات على المحطة، محذرًا بدوره من أن انفجار المحطة سيكون أكبر 10 مرات من تشرنوبل، داعيًا الروس إلى وقف إطلاق النار فورا والسماح بوصول فرق الإطفاء.

وفي بيان متأخر؛ ذكر البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تحدث مع نظيره الأوكراني للاطلاع على مستجدات حريق المحطة، كما اطلع على تطورات الوضع من وكيل وزارة الطاقة الأميركية للأمن النووي، فيما ذكرت وزيرة الطاقة الأميركية أن مفاعلات المحطة محمية بمنشآت احتواء قوية، ويجري إغلاق المفاعلات بأمان.

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