عشرات القتلى بهجوم انتحاري استهدف مسجدا شمال غرب باكستان

أسفر تفجير انتحاري في مسجد أثناء صلاة الجمعة، في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان؛ عن مقتل 30 شخصًا على الأقل، وفق ما أفاد به مسؤولون من الشرطة وكوادر طبية في أحد المستشفيات.

رجّح مسؤولو الشرطة والمستشفى ارتفاع حصيلة القتلى بسبب وجود الكثير من الحالات الحرجة بين المصابين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم الدموي الذي يعد الأعنف منذ سنوات، وسط ترجيحات بوقوف تنظيم داعش أو طالبان باكستان وراءه.

وأشار ضابط في الشرطة إلى أن مسلحين اثنين وصلا إلى مكان قريب من المسجد على دراجة نارية، وحين أوقفتهما الشرطة للتفتيش؛ فتحا النار على الشرطة، ودخلا المسجد”.

وكان الجيش الباكستاني قد شدد في السنوات الأخيرة إجراءاته الأمنية؛ للحد من هجمات مماثلة.

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