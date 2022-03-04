إيران تشترط التمسك بالخطوط الحمراء في أي اتفاق نووي جديد

شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان؛ على ضرورة أن يراعي الغرب الخطوط الحمراء بالنسبة لبلاده، خاصة ما يتعلق بالضمانات الاقتصادية، قبل التعجل في التوصل إلى اتفاق نووي.

وأكد الوزير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؛ على أن الوفد الإيراني المفاوض سيواصل العمل الجاد من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي جيد.

وفي سياق متصل، أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن “العديد من الشركات الكبرى” بدأت مناقشات معهم للمشاركة في مشروعات النفط والغاز حال رفع العقوبات المفروضة على إيران، بموجب الاتفاق المحتمل.

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