المكتب الإعلامي للحكومة الليبية: إطلاق سراح وزراء الخارجية والتعليم التقني

طرابلس 04 مارس 2022 (وال)- أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، أنه تم إطلاق سراح كلا من وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد حافظ قدور، ووزير التعليم التقني السيد فرج سالم.

وأشار المكتب الإعلامي للحكومة الليبية – في بيان – إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله حول إصابة السادة الوزراء وكلاهما بصحة جيدة.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن السيد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا توجه بالشكر إلى الجهات الأمنية التي تدخلت من أجل إطلاق سراحهما، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التصدي بكل حزم لمثل هذه الأعمال غير القانونية. (وال) إ م

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