روسيا تؤكد وجود مقاتلين أجانب داعمين للجيش الأوكراني

أكد مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، الجمعة، ورود معلومات عن قيام أجهزة استخباراتية غربية بعمليات نقل مقاتلين أجانب لأوكرانيا.

وأضاف ناريشكين أن حياد أوكرانيا هو أمر بالغ الأهمية لبلاده، التي تشن حملة عسكرية للإطاحة بحكم الرئيس زيلينسكي الذي اتهمته بالتقارب مع الغرب وتهديد الأمن الاستراتيجي الروسي، مشيراً إلى أن أوكرانيا حاجز ضروري لصد الهجمات من الغرب الذي لا يحاول حصار روسيا فحسب بل وتدميرها أيضاً، وفق ناريشكين.

يُذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد طلب من المقاتلين حول العالم التوجه لبلاده، ودعم جهود ضد الغزو الروسي وسط تعبئة من جماعات يمينية في أوروبا معادية للنفوذ الروسي.

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