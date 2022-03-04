الحرائق تهدد بكارثة نووية في كوريا الجنوبية

أثارت حرائق الغابات المندلعة بالقرب من محطة هانول للطاقة النووية في كوريا الجنوبية، المخاوف من التسبب في كارثة نووية، مع اقتراب النيران من المناطق الغابية المحيطة بها.

ودمرت حرائق الغابات في بلدة أولجين بإقليم كيونغ سانغ الشمالي، الجمعة عشرات المنازل، وأجبرت الآلاف على الإخلاء مع استنفار فرق الإطفاء التي تعمل على منع انتشار الحرائق إلى محطة “هانول” للطاقة النووية في بلدة أولجين، حيث توجد ستة مفاعلات مياه مضغوطة.

وأصدرت خدمة الغابات الكورية ووكالة الإطفاء الوطنية إنذار الطوارئ، وأرسلت 30 طائرة هليكوبتر و230 عربة إطفاء و1،100 من رجال الإطفاء لإخماد الحرائق، حيث تواجه فرق الإطفاء صعوبات في احتواء الحرائق بسبب الرياح العاتية التي تزيد سرعتها على 25 متراً في الثانية والطقس الجاف، وفق ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.

ونقلت الوكالة عن فرق الإطفاء أن النيران وصلت إلى الأسوار الخارجية لمحطة «هانول» للطاقة النووية الواقعة على بُعد 11 كيلومترًا فقط من مصدر الحرائق، وقالت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية التي تشغل المحطة، إنها خفضت قدرة التوليد لخمسة مفاعلات قيد التشغيل بنسبة 50%، في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس الكوري الجنوبي “مون جيه-إن” تعليماته للمسؤولين ببذل الجهود لإخماد حرائق الغابات بسرعة ومنع وقوع الإصابات وحماية محطة الطاقة النووية.

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