روسيا تحجب تويتر وفيسبوك بتهمة تقييد الدخول إلى وسائل الإعلام

حجبت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في روسيا -الجمعة- موقع تويتر وأيضاً موقع فيسبوك التابع لشركة ميتا بلاتفورمز- وفقاً لما أعلنته الهيئة.

وقالت الهيئة إن الحجب جاء رداً على ما ذكرت أنه قيود على الدخول إلى وسائل الإعلام الروسية على منصة فيسبوك، فيما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن هيئة تنظيم الاتصالات في روسيا قيدت أيضاً الدخول على موقع تويتر.

وأشارت الهيئة إلى “26 حالة تمييز من فيسبوك ضد وسائل إعلام روسية منذ أكتوبر 2020، من بينها فرض قيود في الأيام الماضية على القنوات التلفزيونية المدعومة من الدولة مثل آر.تي ووكالة الإعلام الروسية”.

بالمقابل صرّح “نيك كليج” مسؤول الشؤون الدولية في شركة ميتا، أن “الشركة ستواصل فعل كل ما تستطيع لإعادة الخدمات”، وبيّن أنه بهذا الإجراء من طرف روسيا “سيجد ملايين الروس أنفسهم معزولين عن معلومات موثوقة، ومحرومين من وسائل اتصال يومي مع أسرهم وأصدقائهم وممنوعين من الكلام”.

يشار إلى أن هذه الخطوة تصعيد كبير في مواجهة مستمرة بين الشركات التكنولوجية الكبيرة وروسيا التي فرضت في السنوات الماضية عدداً من الغرامات، وقيّدت الخدمات من خلال عمليات إبطاء، وتصاعدت التوترات في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقيدت موسكو – الأسبوع الماضي- بشكل جزئي الدخول إلى فيسبوك، ووفقاً للشركة فقد جاءت هذه الخطوة بعد أن رفضت طلباً تقدمت به الحكومة لوقف تدقيق الحقائق بشأن وسائل إعلام رسمية روسية.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان لميتا نحو 7.5 ملايين مستخدم على فيسبوك في روسيا حتى العام الماضي، و122.2 مليون مستخدم لخدماتها الأخرى ومن بينها إنستغرام وواتساب وماسنجر- بحسب تقديرات شركة الأبحاث إنسايدر إنتليجنس.

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