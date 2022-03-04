الرئيس ماكرون يترشح لفترة ولاية ثانية في الانتخابات الفرنسية .

باريس 4 مارس 2022 (وال) – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترشحه للفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الفرنسية .

وقال الرئيس ماكرون في كلمة مساء امس الخميس إنه خلال الخمس سنوات الماضية نجونا جماعياً من اختبارات عديدة، الإرهاب والجائحة وعودة العنف والحرب في أوروبا، ونادراً ما واجهت فرنسا مثل هذا التراكم من الأزمات».

وأقر ماكرون: «لم نحقق كل شيء»، مضيفاً أنه لو كان لديه المستوى الحالي من الخبرة آنذاك، لعالج بعض الأمور بطريقة مختلفة.

وتولى ماكرون رئاسة فرنسا منذ 2017. وتشير الاستطلاعات إلى تقدمه، حيث حاز 25% من التأييد، متفوقاً على منافسيه>