توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية للمقطورات و شركة ( JCK ) الصينية المتخصصة في الشاحنات والآلات الثقيلة.

طرابلس 04 مارس 2022م ( وال ) – أبرمت الشركة الوطنية للمقطورات إتفاقية تعاون مع شركة JCK الصينية المتخصصة في الشاحنات والآلات الثقيلة والروافع القنطرية و الشوكية .

وتهدف الاتفاقية لتوفير الشاحنات من ثلاث عائلات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، حيث تم توريد عدد (10) شاحنات حالياً وجاري العمل على تصنيع التجهيزات الخاصة بها قبل طرحها في السوق الليبي وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع ” فيسبوك “.

وأكد الشركة ان أسعارها وفقا للسوق الليبي ستكون تنافسية ومناسبة، كما أن المواصفات ستكون ممتازة مشيرة إلى أنه تم التواصل مع المصارف التجارية كمصرف الجمهورية والمصرف التجاري للبيع عن طريق المرابحة الإسلامية.

وأوضحت بأنه سيكون هناك ورش صيانة متكاملة لكل الشاحنات وخاصة الـ JAC وهي الهدف بالدرجة الأولي من حيث توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع بحيث تكون متواجدة خلال الفترة القادمة مع بداية طرح الشاحنات في السوق الليبي.

ونوهت الشركة الوطنية للمقطورات بأنها تمتلك الكوادر الفنية في مجالات الصيانة وتدريب العناصر للرفع من كفاءتها بالتنسيق مع شركة JAC في المستقبل، بالإضافة إلى مقترح إمكانية تواجد فنيين من الصين هنا للتدريب.

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