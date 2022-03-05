ليبيا نيوز

للرقي بمستوى الخدمات الضمانية : انطلاق فعاليات دورة المهارات القيادية للقيادات المتوسطة بصندوق الضمان الاجتماعي طرابلس.

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 04 مارس 2022م () وال ) – انطلقت بمقر ادارة صندوق الضمان الاجتماعي طرابلس فعاليات الدورة التدريبية في مجال تنمية المهارات القيادية للقيادات المتوسطة .

وتستهدف الدورة 16 متدربا من مختلف الادارات يتلقون خلالها عديد المحاضرات منها محاور القيادة وميزات العمل كفربق واحد. يذكر ان هذه الدورة ينظمها المركز الليبي للاستشارات والتنمية البشرية بالتعاون مع وحدة التدريب بصندوق الضمان الاجتماعي ضمن خطة تدريبية تستهدف جميع التخصصات.

وتأتي هذه الدورة في إطار حرص صندوق الضمان الاجتماعي على تأهيل العنصر البشري للرقي بمستوى الخدمات الضمانية في البلاد.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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