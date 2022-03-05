بيان امريكي أوروبي يحذر من عرقلة وتقويض جهود الانتقال السياسي في ليبيا ويدعوا الجميع الى الحوار ونبذ العنف.

طرابلس 04 مارس 2022م ( وال ) – جددت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مستشارة الأمين العام بشأن ليبيا ” ستيفاني وليامز ” لتسهيل الحوار بين الأطراف الليبية .

وقالت الدول في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة إن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف، مؤكدةً استعدادها لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض.

وكررت الدول الخمس في بيانها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار في ليبيا، معربةً عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف.

وحذر البيان الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، من عرقلة او تقويض جهود استكمال ليبيا الناجح لعملية انتقالها السياسي .

وجددت الدول الخمس في بيانها التأكيد على احترامها الكامل للسيادة الليبية وللعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها الليبيون.

كما دعت الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية، الى التركيز على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.

وشجعت الدول الخمس في بيانها جميع أصحاب المصلحة الليبيين، بما في ذلك مجلسي النواب والدولة، على التعاون الكامل مع الجهود والخطوات التي اقترحتها الامم المتحدة، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.

كما أبدت تلك الدول استعدادها للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلما واستقرارا للبلاد وشعبها ودعم استقرارها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

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