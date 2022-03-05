إقامة مهرجان الربيع السياحي الأول بمنتزه ابوغيلان السياحي بغريان .

غريان 05 مارس 2022م (وال ) – أقيم أمس الجمعة مهرجان الربيع السياحي الأولى بمنتزه ابوغيلان السياحي تحت اشراف بلدية غريان وحماية وتنظيم مديرية الامن بالمدينة بهدف إشراك الأطفال مع عائلاتهم ومنحهم أجواء من المرح والسعادة في كل ما يتضمنه المهرجان من فعاليات وفقرات فنية ورياضية تفاعلية .

وشارك في هذا المهرجان لفيف من العائلات من العاصمة والمدن المجاورة لغريان طرابلس وغريان وزوار من بعض المناطق الأخرى والكشافة والمرشدات والدراجين والرياضين وعدد من القنوات الإعلامية والإعلاميين والمصورين

وتضمنت فقرات المهرجان تقديم العديد من الألعاب والفقرات الفنية والممتعة وسباق للدراجات الهوائية والعاب كرة الطائرة وألعاب المهارة للأطفال والألعاب الكهربائية للأطفال وعلاوة على عروض المهرجين وفي النهاية تم تقديم الجوائز للرابحين في المسابقات.

(وال)