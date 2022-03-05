بوتين يقر قوانين تستهدف خصومه ومعارضيه في الداخل

في خطوة من شأنها أن تزيد القمع ضد خصومه ومعارضيه في الداخل؛ وقّع الرئيس الروسي، أمس، قانونًا بفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى 15 عامًا على من تثبت إدانتهم بتعمد نشر معلومات “زائفة” عن القوات المسلحة الروسية.

وأشارت وكالة “تاس” إلى أن بوتين وقّع أيضًا قانونًا يضع مسؤولية جنائية على من يدعون إلى فرض عقوبات على روسيا، وسبق أن حظرت السلطات التقارير التي تصف ما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة” بكلمة “حرب”، وقمعت قوات الأمن مظاهرات مناهضة للحرب واعتقلت الآلاف.

وإمعانًا في التعتيم الإعلامي على الأحداث؛ حجبت روسيا أمس جهات بث أجنبية من بينها هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” و”صوت أمريكا”.

وذكرت الهيئة أنها ستعلّق مؤقتًا عمل الصحافيين وموظفي الدعم في روسيا، عقب صدور القانون.

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