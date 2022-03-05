شولتس يطالب موسكو بوقف الحرب.. وبوتين يريد مقابلاً

في أحدث اتصال من زعيم غربي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ طالب المستشار الألماني أولاف شولتس بوقف الحرب فورًا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، فيما لم يبدِ بوتين أي مرونة في الرد، مشددًا على ضرورة تنفيذ مطالبه.

ذكر الكرملين، في بيان له، أن بوتين أخبر شولتس أن أي حوار مرهون بقبول المطالب الروسية، المتمثلة في اعتماد أوكرانيا الحياد، وتخليها عن السلاح النووي، و”اجتثاث النازية” فيها، إضافة إلى اعترافها بضم شبه جزيرة القرم و”بسيادة” المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.

وأفاد بيان صادر عن المستشارية الألمانية أن شولتس، أعرب خلال الاتصال، عن قلقه الكبير تجاه تدهور الأوضاع.

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