ملتقى بنغازي الأول للعبة الشطرنج تحت شعار ( معًا لشطرنج أفضل ) .

بنغازي 05 مارس 2022م (وال ) – عقد الاتحاد الفرعي للعبة الشطرنج بمدينة بنغازي اجتماع تشاوري الخميس مع الجمعية الليبية للشطرنج بالمدينة للأعداد للملتقى الأول للعبة الشطرنج تحت شعار “معًا لشطرنج أفضل ” .

وتناول الاجتماع الذي عقد باستضافة شركة دربة للتدريب والتطوير والاستشارات، دراسة العديد من المواضيع التي يسعى إليها الاتحاد الفرعي ببنغازي للارتقاء بلعبة الشطرنج في ليبيا .

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على التنسيق بين شركة دربة للتدريب والتطوير والاستشارات، والجمعية الليبية للشطرنج بنغازي، والاتحاد الفرعي ببنغازي للشطرنج، على التعاون المشترك وتنظيم فعّاليات جديدة في الفترة القادمة، بما يسهم في نشر اللعبة والتعريف بها بشكل عصري ومتطور .

(وال – بنغازي)