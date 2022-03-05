الدوري الممتاز .. رأسية ( الدالي) تنقذ الخمس من خسارة أمام السويحلي .

مصراتة 05 مارس 2022م (وال ) – انقد لاعب الخمس ” باسم الدالي ” فريقه من خسارة أمام السويحلي ، عندما تمكن من تسجيل هدف اللقاء الثاني في إطار مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

المباراة التي أقيمت مساء الخميس على أرضية ملعب مصراتة الدولي، بقيادة صافرة الحكم الدولي ” أحمد الشلماني ” نجح الخمس مُبكرًا بعد مرور دقيقتين من تسجيل الهدف الأول في اللقاء، وذلك عن طريق المحترف النيجيري ” باسكال ” ، فيما أدرك السويحلي عند الدقيقة ( 16 ) التعادل بواسطة لاعبه ” أنس كحول “.

في الشوط الثاني، ارتفع رتم المباراة وأصبح أفضل من سابقه، ليتمكن بعدها السويحلي من التقدم على صعيد النتيجة عن طريق مسجل الهدف الأول ” أنس كحول ” في الدقيقة ( 63 )، أما الدقيقة ( 80 ) فشهدت هدف التعادل لفريق الخمس عن طريق رأسية من” باسم الدالي ” أودعها شباك الحارس “علي شنينة ” .

بهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث أصبح رصيد السويحلي ( 16 ) نقطة، محتلا بها المرتبة الرابعة، بينما أرتفع رصيد الخمس إلى النقطة ( 11 ) واقعًا بها في المرتبة ما قبل الأخيرة.

(وال)