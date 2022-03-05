الدفاع الأوكرانية: مقتل وإصابة 9166 جنديًا روسيًا وإسقاط 70 طائرة خلال الحرب.

كييف 5 مارس 2022 ( وال ) – قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها تمكنت من إيقاع 9166 جنديا روسيا بين قتيل وجريح وأسقطنا 70 طائرة ومروحية ودمرنا 25 دبابة و1471 آلية،

من ذات السياق قالت وكالة الأنباء الأوكرانية عن وزارة الدفاع إن القوات الروسية استهدفت مدينة بروفسك بإقليم دونباس بقذائف عنقودية، .

بينما نفى الكرملين استخدام القنابل العنقودية من قبل الجيش الروسى ضد المدنيين فى أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى ، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن نحو 14 طائرة شحن أمريكية نقلت صواريخ جافلين، وقاذفات صواريخ ومدافع ،وذخائر إلى مطار قرب أوكرانيان، وأكدت أن شحنة الأسلحة جزء من مساعدة بـ350 مليون دولار أقرها بايدن السبت الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية رافق عملية نقل الأسلحة إلى أوكرانيا خلال رحلة لم يعلن عنها.

يذكرأن، مجلس الأمن بحث قصف منشأة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وقالت مسئولة بمنظمة الأمم المتحدة، إن كارثة تشيرنوبل مثال حي للحفاظ على المعايير النووية، وأضافت المسئولة بمنظمة الأمم المتحدة، خلال كلمتها، أنه يجب العمل لتفادي وقوع حادث نووي جديد في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يجب السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول للمحطات النووية بأوكرانيا.

وحذرت المسئولة بمنظمة الأمم المتحدة، من أي تسرب إشعاعي بسبب الحرب في أوكرانيا، لافتة إلى أن العمليات العسكرية قرب المنشآت النووية غير مقبولة.

وأوضحت المسئولة بمنظمة الأمم المتحدة، أن المدن الأوكرانية تقع تحت الحصار وتتعرض لاعتداء مستمر، لافتة إلى أن الدبلوماسية وحدها يمكنها التوصل لحل دائم للنزاع في أوكرانيا.

وتابعت المسئولة بمنظمة الأمم المتحدة، أن القتال في أوكرانيا يجب أن يتوقف فورا، ونرحب باتفاق الروس والأوكرانيين أمس على توفير ممرات آمنة.

كما قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل ماريانو جروسي، إن الوكالة تنسق مع وكالة المراقبة النووية في أوكرانيا، موضحا أن هناك 4 منشآت نووية كبيرة في أوكرانيا.

وأضاف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال كلمته بمجلس الأمن: القوات الروسية تقدمت الليلة الماضية نحو منشأة “زابوريجيا”، موضحا أن صواريخ أصابت مبنى مجاورا لمكان 6 مفاعلات نووية في “زابوريجيا”.

وتابع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نيران اندلعت في منشأة “زابوريجيا” بعد قصفها أمس، ونحاول متابعة الموقف بشأن المنشآت النووية الأوكرانية، وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المفاعلات النووية الأوكرانية لم تتضرر بسبب المعارك حتى الآن.

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