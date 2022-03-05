بالتنسيق مع المخابرات المغربية.. بلجيكا تطيح بإرهابي خطط لأعمال عنف

ذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية المختص بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى في المغرب، أن السلطات البلجيكية اعتقلت مواطنًا من أصل مغربي “خطط لتنفيذ عمليات إرهابية”، وذلك استنادًا إلى “معلومات دقيقة” قدمتها المخابرات المغربية.

أشار المكتب، في بيان له، إلى أن المخابرات المغربية “قدمت معلومات ومعطيات دقيقة للسلطات البلجيكية المختصة حول المعتقل تثبت تورطه في التحريض والتخطيط والإعداد لمشروعات إرهابية وشيكة.

وذكر أن هذه المعلومات ساعدت في “توقيف المشتبه به الذي يحمل الاسم الحركي عبدالله البلجيكي، ووضعه رهن الاعتقال على ذمة البحث والتحقيق في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف”.

ولفت البيان إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط شخص آخر أعلنت السلطات احتجازه في إقليم طاطا جنوب المغرب، في تشكيل تنظيم إرهابي محلي للقيام بعمليات تخريبية في المغرب.

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