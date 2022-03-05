مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن إن المركز يفكر في رفع التباعد بالمساجد خلال شهر رمضان وعودة الدراسة اليومية في الفصل الدراسي .

طرابلس 5 مارس 2022 (وال)- اعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض ” حيدر السائح ” إن المركز يفكر في رفع التباعد بالمساجد خلال شهر رمضان المعظم لو استمر استقرار مستوى الحالة الوبائية مع تلقي اللقاح.

وأوضح السائح في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أن المركز يبحث بشكل جدي أيضا عودة الدراسة اليومية في الفصل الدراسي المقبل ، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد إلغاء اعتماد بطاقة التطعيمات الورقية واعتماد البطاقة الإلكترونية فقط، وكذلك لن يطلب ممن تلقى جرعتي اللقاح تحليل ” بي سي آر ” سواء للمسافر أو القادم .

واكد السائح، انحسار الموجة الرابعة لجائحة كورونا، والتي كانت سريعة مؤكدا أن هذه الموجة مرت من دون أضرار ، مشيدا بحملات التطعيمات التي نفذت على مدار عام كامل على جميع الأصعدة والتي كان لها الاثر الكبير في تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية حاليا والاستمرار فيه .

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