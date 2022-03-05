الجزائر تستحدث هيئة تفتيشية لمراقبة أداء المؤسسات العمومية

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجمعة، تعيين المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية، وأوكل إليها مهام الرقابة ومواجهة المسؤولين الحكوميين، على أن تشمل صلاحياتها القطاعات كلها باستثناء الدفاع والأعمال القضائية، بحسب بيان للرئاسة.

تأتي الخطوة في إطار مسار التغيير الذي تعهد الرئيس تبون بإحداثه في مجال تعزيز الرقابة وتقويم الإدارة على مستوى الهيئات والمؤسسات العمومية، ومحاربة الفساد ومنع نهب الأموال العامة وتكريس الشفافية لاستعادة ثقة المواطن.

وأشار البيان إلى أن المفتشية ستعمل على مراقبة تنفيذ السياسات العمومية وتقويمها.

ويتزامن هذا القرار مع مخاوف بدأت تسري في الشارع الجزائري من ظهور “عصابة جديدة”، تستغل ارتفاع مداخيل البلاد بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا.

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