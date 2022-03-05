كتاب جديد: “المسرح والخيال”.. “أبو الفنون” في ظل التطور التكنولوجي

الإمارات 05 مارس 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن دائرة الثقافة في الشارقة كتاب “المسرح والخيال”، من إعداد عصام أبو القاسم.

يناقش الكتاب، وفقًا للناشر، علاقة “أبو الفنون” بالخيال في ظل التطوّر التكنولوجي الملحوظ، خاصة في مجال الاتصال البصري والسمعي، إلى جانب الحضور القوي لعروض الأداء الحي.

الكتاب صدر في إطار سلسلة نشرية تصدرها الدائرة، وتُعنى برصد وتوثيق المداخلات التي تقدم في إطار ملتقى الشارقة للمسرح العربي، الذي يُنظم سنويًا، ويمثل منصة مفتوحة لتبادل الأفكار والآراء والمعارف بين المشتغلين في المجال من مختلف الأجيال والحساسيات الفنية، حول تداخلات الفن المسرحي مع قضايا المجتمع والثقافة والفلسفة والعلم.

وضم الكتاب مداخلات قدمت في الدورة السابعة عشرة من الملتقى (فبراير/ شباط 2020)، وشارك فيه: عمر الرويضي (المغرب) ببحث تحت عنوان “شعرية الخيال في العرض المسرحي”، وأسامة غنم (سورية) بشهادة “عن المعرفة والخيال: ورشات مختبر دمشق المسرحي نموذجًا”.

وجاءت ورقة جمال ياقوت (مصر) بعنوان “توظيف الخيال في عروض المسرح المعاصر”، بينما كتب جاسم الغيث (الكويت) حول “تغريب الأبنية التخيلية في المسرح النسوي العربي”.

وكتبت صورية غجاتي (الجزائر) عن “جدل الواقعي والما ورائي في مسرح القسوة”، وكتب أحمد بدوي (مصر) عن “المسرح بين الواقع والخيال”، وعماد الشنفرى (سلطنة عمان) عن ” الخيال في المسرح بين النص والعرض”، وميسرة صلاح الدين عن “الصورة التي لا تكتمل باكتمال أجزائها: قراءة في تقنيات مسرح ما بعد الدراما”.(وال _ الإمارات) ح م / ه ع

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