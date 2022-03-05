عضو المجلس الرئاسي "اللافي" يرحب بمقترح وليامز بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية تفتح الطريق امام إجراء الانتخابات .

طرابلس 5 مارس 2022 م ( وال ) – كشف عضو المجلس الرئاسي ” عبدالله اللافي ” تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في ليبيا ، والذي بحثا من خلاله آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وقال ” اللافي” في تدوينه نشرها عبر حسابه بالفيسبوك ” أكدنا خلال اللقاء على ضرورة عمل الجميع من أجل دعم الاستقرار وعدم تقويض المكتسبات السياسية والأمنية التي تحققت خلال الفترات الماضية” .

وأضاف عضو مجلس الرئاسي ” أن جميع الخلافات السياسية يجب حلها ضمن الإطار السلمي، بعيداً عن التأجيج الذي قد يضر بما تحقق من توافق، ويعرقل إجراء الانتخابات”.

كما أشار الى “ترحيبه خلال اللقاء بمقترح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة المجلسين إلى تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية بشكل توافقي، تفتح الطريق نحو إعداد البلاد لإنجاز مطلب أكثر من مليونين ونصف المليون من الشعب الليبي في إجراء الانتخابات وفق برنامج زمني محدد وقصير”.

وتوجه ” اللافي” في ختام تدوينته إلى المجلسين بإن “يتعاملا مع هذا المقترح بالجدية الكافية والمسؤولية المناطة بهما حفاظاً علي وحدة الوطن وسلامته ، مشددا على إنه لن يتم السماح بالانجرار إلى الفوضى والاقتتال”.

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