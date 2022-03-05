صدور ترجمة عربية لكتاب “اليسار وسرديته الكبرى.. من أجل فهم الاقتصاد الريعي”

تونس 05 مارس 2022 (وال) _ صدرت حديثًا عن منشورات كلمات عابرة، جمعية نشاز (تونس)، النسخة العربية من كتاب “اليسار وسرديته الكبرى.. من أجل فهم الاقتصاد الريعي” للباحث التونسي عزيز كريشان، والذي قام بنفسه بالإشراف على نقله إلى اللغة العربية.

هذا وقد صدر هذا الكتاب أوّل مرّة بالفرنسية في بداية عام 2021 عن نفس الناشر.

و ينقسم الكتاب إلى جزأين: الأول يعيد تركيب تاريخ اليسار في تونس من منظور خطابه المناهض للنظام الريعي، أمّا الجزء الثاني فيهتم بتحليل السياسات الاقتصادية في تونس وتحوّلاتها التي ترسم التاريخ الاقتصادي للبلاد، من مشروع بناء الدولة المستقلّة إلى تجديد رؤيتها بعد الثورة.(وال _ تونس) ح م / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال