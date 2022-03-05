فرع العمليات التابعة لهيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية تشرع في توزيع الاحتياجات الأساسية على نازحي تاورغاء بمخيمات مدينة بنغازي .

بنغازي 05 مارس 2022 (وال)- قامت فرع العمليات التابعة لهيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية ، في توزيع الاحتياجات الأساسية على نازحي تاورغاء بمخيمات مدينة بنغازي.

واستهدفت الهيئة في خطوتها التي جاءت بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة الشريك الرئيسي للهيئة، وبناء على مذكرة التعاون والشراكة، مخيم المدينة الرياضية “مخيم الإسعاف والاستـجابة”، ومخيم الهلال الأحمر الكيش القديم، عدد “149” أسرة، بتسليم الاحتياجات الإيوائية الأساسية المتمثلة في الفراشات والأغطية، والبطاطين ومواد طرود العناية والنظافة الشخصية، والأحذية للأطفال والرجال، والمصابيح الكهربائية تعمل بالطاقة الشمسية والجالونات.

وقال مدير إدارة العمليات والبرامج بالهيئة مروان الحاسي، إن الخطة المشتركة بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية مستمرة في توزيع المساعدات على مستحقيها في كل المخيمات المستهدفـــة وفق منظومة قاعدة البيانات الأساسية بالهيئة، وذلك في إطار رفع العبء على الأسر النازحة وتوفير وتجديد متطلباتها الإيوائية.

(وال بنغازي )