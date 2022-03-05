صدور ديوان “في البيت وما حوله” لعبود الجابري

القاهرة 05 مارس 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن دار الدراويش للترجمة والنشر في ألمانيا ديوان “في البيت وما حوله”، وهو الديوان السابع للشاعر العراقي المقيم في الأردن، عبود الجابري.

يتضمّن الديوان الصادر في 70 صفحة من القطع المتوسط، 20 قصيدة من قصائد النثر التي تميّز بها الجابري.

يكتب الجابري في مستهل الديوان: “ليس في كتاب الجروح صورة واحدة لخنجرٍ نادم”.

ومن عناوين قصائد الديوان الذي صمّم غلافه الشاعر بدر السويطي، صاحب دار الدراويش: “شرائح مجهرية”؛ “لغير الناطقين بالمحبة”؛ “بشكل يومي”؛ “في مهب البيت”؛ “حظر تجوال”؛ “سعادات”؛ “رغبة”؛ “الساعة العاشرة”؛ “نافذة”، “غياب”؛ “خزائن الجنّة”.

صدر للشاعر عبود الجابري: “فهرس الأخطاء” (2007) عن دار أزمنة؛ “يتوكأ على عماه” (2009) عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ “متحف النوم” (2012) عن دار فضاءات للنشر؛ “فكرة اليد الواحدة” (2015) عن دار فضاءات للنشر؛ “تلوين الأعداء” (2017) عن منشورات أحمد المالكي في بغداد؛ “أثر من ذيل حصان” (2021) عن منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين في بغداد.

تُرْجِم ديوانه “متحف النوم” إلى اللغة الإسبانية، وصدر في عام 2021 عن دار المأمون للترجمة والنشر في بغداد.

كما تُرجم شعره إلى عدة لغات منها الإنكليزية، والفارسية، والتركية.

و قامت فرقة “كورال BBC” بغناء واحدة من قصائده الشهيرة (Fading أفول) بمصاحبة موسيقى للمؤلفة البريطانية جوان مارش، وقدمتها في العديد من مسارح العالم.

تَرجم ونشر العديد من الدراسات والنصوص الإبداعية عن اللغة الإنكليزية(وال _القاهرة). ح م / ه ع

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