الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم السبت .

ملخص عام : تقلبات جوية مساء هذا اليوم علي مناطق الشمال الغربي مع رياح نشطة نسبيا و تكاثر للسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة علي بعض المناطق , وتشمل يوم الغد مناطق الشمال الشرقي .
** رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–الجبل الغربي :-
حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب و تتكاثر هذا اليوم علي أغلب المناطق مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة مساء اليوم خاصةً على المناطق الممتدة من (طرابلس حتى مصراتة)وتكون مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية .
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة مساء اليوم علي بعض المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (15-23) مْ وتسجل علي ابونجيم (26) مْ , وتسجل إنخفاض يوم الغد علي اغلب المناطق .
** الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الغد علي بعض المناطق .
الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة علي بعض المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (18- 25) مْ وتسجل علي (28) مْ علي جالو والجغبوب ، وتسجل انخفاض يوم الغد .
** الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب .
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة علي بعض المناطق , وتتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-27) مْ .
** الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: قليلة السحب .
الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33- 35) مْ ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق حيت تعود لمعدلاتها الطبيعية .
وال..
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