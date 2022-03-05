ليبيا نيوز

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم السبت .

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 5 مارس 2022 (وال)-   نشـــــرة الصيـــــد البحري الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد .

التحذير: ريح شرش نشط إلى قوي على الساحل الممتد من الخمس إلى الجبل الأخضر تصل سرعته ما بين (25-30) عقدة.

   **  الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• قليلة السحب تتكاثر مع سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

• ريح شرش إلى براني على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وشلوق إلى شرش على باقي الساحل ســـرعته تتراوح مـــا بين (05 – 15) عقدة تصل إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.75) متر.

• البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

** الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

• ريح شلوق إلى شرقي يتحول يوم الغد إلى شرش سـرعته تتراوح ما بين (05 – 15) عقدة تصل يوم الغد إلى ما بين (20-30) عقدة على الساحل الممتد من رأس الآنوف إلى الجبل الأخضر.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.75) متر ويصل إلى (2.50) على الساحل الممتد من البريقة إلى بنغازي.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• حرارة سطح البحر (16 – 14) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

وال..

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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