جهاز حرس المنشآت النفطية يدين إغلاق صمام الرياينة المغذي لمصفاء الزاوية ويؤكد ان هذا العمل لا يمثل الجهاز .

طرابلس 5 مارس 2022 (وال)- أدان جهاز حرس المنشآت النفطية إغلاق صمام الرياينة المغذي لمصفاء الزاوية من ( حقل الشرارة ) من قبل مجموعة خارجة عن القانون ، مؤكدا ان هذا العمل لا يمثل جهاز حرس المنشآت النفطية الذي يسعى دائما الى حماية قوت الشعب الليبي ودعم إستقرار الإنتاج بحماية المنشآت النفطية بكافة ربوع ليبيا.

وشدد الجهاز في بيان اصدره على أن الجهاز يعمل وفق ما خوله له القانون بحماية المرافق والمنشآت النفطية وأنه لم ولن يكون سبباً في توقفها وخصوصاً مع إرتفاع سعر النفط إلى أرقام قياسية .

ودعا الجهاز في بيانه كافة الأطراف والتي لديها مطالب اتخاد السبل القانونية والشرعية لتنفيذ مطالبهم وليس من خلال اقفال مقدرات الشعب الليبي أو التسبب بالضرر للإقتصاد الوطني .

وأكد الجهاز ان رئاسته سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من تسول له نفسه المساس بقوت الشعب الليبي والضرر بالاقتصاد أو التضييق على معيشة أبناء الوطن .

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