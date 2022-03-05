إيطاليا تصادر يختا مملوكا لرجل أعمال روسي مدرج بقائمة العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي .

روما 5 فبراير 2022 م (وال) ـــ صادرت إيطاليا يختًا فاخرًا يملكه “أليكسي مورداشوف”، أحد أغنى رجال الأعمال في روسيا، وذلك اتساقا مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الاتحاد الروسي في أعقاب الحرب على أوكرانيا منذ الــ 24 من فبراير المنصرم .

وذكرت وسائل إعلام محلية ايطالية ، أمس الجمعة، أن الشرطة الإيطالية صادرت اليخت الفاخر “ليدي إم” الذي يملكه الملياردير “الروسي مورداشوف” .

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير ، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو .

ومؤخرا أضاف الاتحاد الأوروبي 26 روسيا بينهم “مورداشوف” إلى قائمة العقوبات ردا على التدخل الروسي في أوكرانيا .

…(وال)…