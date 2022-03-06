ليبيا نيوز

مدير وكالة الطاقة الدولية يجري محادثات في طهران ضمن مساعي انقاذ الاتفاق النووي الايراني .

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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وكالة الأنباء الليبية

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