الصين تعلن عن زيادة الإنقاق العسكري بنسبة 7.1% .

بكين 5 مارس 2022 (وال) – أعلنت الصين اليوم السبت زيادة إنفاقها العسكري وسط تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ونزاعاتها مع تايوان والدول المطلة على بحر الصين الجنوبي.

وقالت وزارة المال الصينية إن الميزانية العسكرية زات بنسبة 7.1% هذه السنة، عند افتتاح الدورة السنوية العامة للبرلمان الصيني .

وتمثل هذه النسبة زيادة عن العام الماضي (+6.8%) وهي الأعلى منذ 2019.

ومع تخصيص 1450 مليار يوان (230 مليار دولار) فإن الصين تمنح نفسها ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم بعد الولايات .

وتسجل هذه الزيادة في وقت تصاعد التوتر في العالم الأسبوع الماضي مع شن موسكو هجوماً عسكرياً على أوكرانيا.

ومن جانبه، حصل الرئيس الصيني شي جينبينغ على دعم بوتين للتنديد بـ«التأثير السلبي على السلام والاستقرار» للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.