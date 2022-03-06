الدوري الليبي الممتاز .. النصر يحقق فوزاً صعباً على التعاون

بنغازي 5 مارس 2022 ( وال )- حقق فريق النصر الأول لكرة القدم فوزاً مهماً وصعباً على ضيفه التعاون بنتيجة هدفان مقابل هدف ، وذلك في إطار الجولة الـ 12 من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينة الدولي.

هذا ودخل الفريقان المباراة التي جرت امس الجمعة و توسطها الحكم الدولي ( مفتاح العلمي )، وكل منهما يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية ومرضية، فالنصر صاحب الـ 22 نقطة ، دخل المقابلة باحثاً عن انتصار يقربه من وصافة ترتيب المجموعة ، خاصة أن نتيجة لقاء الأخضر والهلال انتهت سلبية.

هذا وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق النصر بثنائية نظيفة ، لاسيما أن الهدف الأول جاء من تصويبة بعيدة أطلقها ( عامر التاورغي ) أستقرت على يسار الحارس ( فتحي الطلحي )، وذلك عند الدقيقة الـ 13 ، وحملت الدقيقة الـ 38 ركلة جزاء للنصر ، بعدما لمسة الكرة يد المدافع ( يحي صولة )، تقدم لها المهاجم ( سالم روما ) معلناً عن ولادة الهدف الثاني باللقاء ، وذلك في الدقيقة الـ 40 .

وفي الشوط الثاني ظهر التعاون أفضل حالاً من مستضيفه النصر ، فضلاً على أنه تقدم نحو مرمى الحارس ( أصيل المقصبي ) في العديد من المنافسات، مشكلاً أكثر من كرة خطرة خاصة من الجهة اليسرى والتي شهدت حركة أكبر عند دخول لاعب التعاون ( الطيب العبيدي ).

هذا وتمكن التعاون مع مطلع الدقيقة الـ 74 تقليص الفارق ، وذلك عن طريق رأسية من التونسي ( ماهر عبد الحفيظ )، أستقرت زاحفة على يسار الحارس (أصيل المقصبي )، لتنتهي بعد ذلك المقابلة على واقع تفوق النصر بنتيجة هدفان مقابل هدف.

وبهذا الفوز، أضاف فريق النصر ثلاثة مهمة إلى رصيده، ليصبح بذلك برصيد الـ 25 ، تفصله نقطتان عن وصافة المجموعة الأولى، في حين تجمد رصيد التعاون عند النقطة الـ 14 محتلاً بها الترتيب الخامس.

…( وال )…