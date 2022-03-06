ليبيا نيوز

السفير المصري ببروكسل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي يناقشان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بروكسل 05 مارس 2022م ( وال ) – استعرض السفير المصري لدى الاتحاد الأوروبي ” بدر عبد العاطي ” مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ” ديفيد ماك اليستر ” تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا .

وقالت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت إن اللقاء الذي جاء في إطار التواصل مع أعضاء البرلمان الأوروبي ورؤساء اللجان النوعية به بحث من خلاله التطورات الاقليمية فيما يتعلق بالأزمات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً الليبية والسورية ؛ والقضية الفلسطينية والوضع في منطقة الساحل.

  وأكد الجانبان على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة بالإضافة إلى تعزيز كافة الجهود في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

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وكالة الأنباء الليبية

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