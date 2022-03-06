ليبيا نيوز

إيطاليا واليونان تدعوان إلى الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا ونبذ العنف . 

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

أثينا 5 مارس 2022 م (وال) – دعا  مبعوث وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” إلى ليبيا  ،  “نيكولا أورلاندو” ، إلى ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا ، مؤكدا  أنه لا مجال للعنف والتهديدات.

جاء ذلك عقب اجتماعات عقدها ” أورلاندو ” في اليونان مع المدير السياسي بوزارة خارجية اليونان  “لا لاكوس” ، ومدير وزارة الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “كاراشاليوس” إلى جانب مستشار الأمن القومي “دوكوس”  ، وفق وكالة نوفا الايطالية للانباء .

ووصف ” أورلاندو ” الاجتماعات بـ”المثمرة للغاية”، حيث أكد المسؤولون في الدولتين على ضرورة دعم جهود الوساطة التي تبذلها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز ؛ من أجل الدفع بالانتخابات الليبية .  

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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