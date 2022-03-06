إيطاليا واليونان تدعوان إلى الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا ونبذ العنف . 

أثينا 5 مارس 2022 م (وال) – دعا مبعوث وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” إلى ليبيا ، “نيكولا أورلاندو” ، إلى ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا ، مؤكدا أنه لا مجال للعنف والتهديدات.

جاء ذلك عقب اجتماعات عقدها ” أورلاندو ” في اليونان مع المدير السياسي بوزارة خارجية اليونان “لا لاكوس” ، ومدير وزارة الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “كاراشاليوس” إلى جانب مستشار الأمن القومي “دوكوس” ، وفق وكالة نوفا الايطالية للانباء .

ووصف ” أورلاندو ” الاجتماعات بـ”المثمرة للغاية”، حيث أكد المسؤولون في الدولتين على ضرورة دعم جهود الوساطة التي تبذلها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز ؛ من أجل الدفع بالانتخابات الليبية .