وزير الحكم المحلي يبحث مع عدداً من عمداء بلديات ورشفانة المشاكل والصعوبات التي تواجههم .

طرابلس 05 مارس 2022م ( وال ) – التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” ، اليوم السبت رفقة رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء “رجب أحمد قطوسة” بعمداء بلديات العزيزية – الماية – المعمورة – سواني بني آدم – العامرية ، الناصرية – الجليدة .

وتم خلال اللقاء متابعة واستعراض العمل بالبلديات المذكورة، والمشاكل والصعوبات التي تواجههم وسبل حلحلتها وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الحكم المحلي.

وحث الوزير العمداء على بذل مزيد من الجهد من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وفي ختام اللقاء تقدم عمداء البلديات بدرع تكريم لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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