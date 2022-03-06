وزيرة العدل : النيابات والمحاكم لها دور كبير في إرساء العدل وحل المنازعات والمصالحة بين الناس .

طرابلس 05 مارس 2022م ( وال )- افتتحت وزيرة العدل ” حليمة إبراهيم عبد الرحمن ” اليوم السبت نيابة النظام العام ونيابة مكافحة الفساد التخصصية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس .

وحضر مراسم الافتتاح – الذي اقيم بمقر المحكمة ببلدية العزيزية – رئيس محكمة إستئناف جنوب طرابلس ورؤساء المحاكم والنيابات وموظفي الهيئات القضائية بالمحكمة، وأعضاء المجلس التسييري العزيزية ومدير أمن الجفارة ومشائخ وأعيان المحلات بالمنطقة ومسؤولي مكاتب القطاعات الخدمية بالبلدية.

وقالت وزيرة العدل في كلمة لها بالمناسبة إن النيابات والمحاكم لها دور كبير في ارساء العدل وقيم الحق والتقاضي وحل المنازعات والمصالحة الوطنية بين الناس من أجل بناء وطن يسع الجميع، مؤكدة بأن هذا ما سعت اليه حكومة الوحدة الوطنية لبناء دولة القانون والمؤسسات.

كما نوهت بأن هذا الانجاز يأتي لتمكين المحاكم والنيابات بالمنطقة وللحصول على خدمات للمواطنين دون معاناة وفقا لما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية.

وأثنى المشاركون في مراسم الافتتاح في كلمة لهم بالجهود التي تبذلها وزيرة العدل وسعيها لتدليل كافة الصعاب أمام مهام أعضاء وموظفي الهيئات القضائية والمواطنين.

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