نورلاند بعد تواصله مع الدبيبة وباشاغا : أنا على ثقة من رغبة كلا القياديين في تجنّب تصعيد العنف .

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
العراق يسجل أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ 8 سنوات
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وزيرة العدل : النيابات والمحاكم لها دور كبير في إرساء العدل وحل المنازعات والمصالحة بين الناس .
تم النشر منذُ ساعتين
وزير الحكم المحلي يبحث مع عدداً من عمداء بلديات ورشفانة المشاكل والصعوبات التي تواجههم .
تم النشر منذُ ساعتين
وزير الاقتصاد والتجارة يعتمد 53 مشروعا استثماريا موزعا على كافة مناطق البلاد.
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك