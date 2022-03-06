العراق.. فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة 3 أيام

بغداد 06 مارس 2022 (وال) -أعلن مجلس النواب العراقي، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من يوم الأحد 06 مارس 2022 ولمدة ثلاثة أيام. وأوضح بيان للمجلس، أمس السبت، أن القرار جاء استنادا إلى قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، رقم (8) لسنة 2012 وموافقة مجلس النواب على إعادة فتح باب الترشيح لتولي منصب […]

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