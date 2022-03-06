السعودية تلغي التباعد الجسدي بالمسجد الحرام وتصاريح الصلاة فيه .

مكة المكرمة 6 مارس 2022 (وال) – قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فجر اليوم الأحد بإزالة ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام التي اعتمدتها الرئاسة مع بداية جائحة فايروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك يأتي بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة الجائحة وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامات.

وكانت الرئاسة العامة قررت أمس إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيهما، وإلغاء إصدار تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، أسوة بما يتم العمل به في المسجد النبوي الشريف، وكذلك إلغاء تصاريح زيارة النبي صلى الله عليه وسلم.

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