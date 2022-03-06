مهرجان الربيع السياحي الاول بمنتزه ابوغيلان السياحي غريان .

غريان 06 مارس 2022م ( وال ) – شهد منتزه ابوغيلان السياحي مهرجان الربيع السياحي الاول لهذا العام تحت اشراف المجلس البلدي غريان .

وشارك في هذا المهرجان السياحي العشرات من العائلات من طرابلس وغريان ومدن المنطقة الجبلية وزوار من بعض المناطق الاخرى والكشافة والمرشدات ودراجين ورياضيين وعدد من القنوات الاعلامية والاعلاميين بهدف منحهم أجواء من المرح والسعادة .

وتضمن المهرجان العديد من الألعاب والفقرات الفنية والممتعة وسباق للدراجات الهوائية والعاب كرة الطائرة وألعاب المهارة للاطفال والألعاب الكهربائية للأطفال .

كما تضمن المهرجان على عروض وألعاب .

( وال غريان ) …