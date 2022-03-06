ليبيا نيوز

مهرجان الربيع السياحي الاول بمنتزه ابوغيلان السياحي غريان .

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

غريان 06 مارس 2022م ( وال ) – شهد منتزه ابوغيلان السياحي  مهرجان الربيع السياحي الاول  لهذا العام  تحت اشراف المجلس البلدي غريان  .

وشارك في هذا المهرجان السياحي العشرات من العائلات من طرابلس وغريان ومدن المنطقة الجبلية وزوار من بعض المناطق الاخرى  والكشافة والمرشدات ودراجين ورياضيين وعدد من القنوات الاعلامية والاعلاميين  بهدف منحهم أجواء من المرح والسعادة  . 

وتضمن المهرجان  العديد  من الألعاب والفقرات الفنية والممتعة وسباق للدراجات الهوائية والعاب كرة الطائرة وألعاب المهارة للاطفال والألعاب الكهربائية للأطفال .

كما تضمن المهرجان  على عروض وألعاب .

 ( وال   غريان ) … 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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