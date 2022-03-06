الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد 06–03–2022م والصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية .

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ملخص عام : : لا تغير يذكر في حالة الطقس هذا اليوم على معظم المناطق، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية من ليلة يوم الغد على أغلب مناطق الشمال و الوسط تصحبها رياح نشطة وفرصة سقوط أمطار رعدية.

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رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر خاصة من ليلة يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتكون يوم الغد شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (16-21) مْ، وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء .

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الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر خاصة من ليلة يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة يوم الثلاثاء مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية خاصة مناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14- 21) مْ، وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء على اغلب المناطق الساحلية.

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الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة من مساء يوم الاثنين على الجفرة – الحمادة وأقصي مناطق الجنوب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على الحمادة والجفرة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-29) مْ ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق ، وتنخفض يوم الثلاثاء.

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الكفرة- السرير- تازربو:-

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24- 29) مْ ، وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الثلاثاء.

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مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الأحد الساعة(19:08)

شروق الشمس ليوم الغد الاثنين سيكون على تمام الساعة (07:28)