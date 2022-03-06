روسيا تعلن تدمير قاعدة جوية أوكرانية بالكامل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير قاعدة ستاروكوستانتينيف الجوية الأوكرانية، بعدما استهدفتها بصواريخ وأسلحة طويلة المدى عالية الدقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كاناشينكوف، إنّ القوات الروسية مستمرة في قصفها البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، وإنّها تمكنت، الأحد، من تعطيل هذه القاعدة الجوية الأوكرانية الواقعة بالقرب من ستاروكوستانتينيف.

وأشار البيان إلى أنّ القوات الروسية دمرت منظومة للدفاع الصاروخي الأوكراني من طراز إس 300، بالإضافة لإسقاط عشر طائرات، وعدّة طائرات هيلوكوبتر خلال الـ24 ساعة الماضية.

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