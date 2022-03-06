لبنان يجري اتصالات دولية لحل أزمة الأمن الغذائي

قال وزير التربية والتعليم العالي اللبناني ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، إنّ لبنان بدأ بإجراء اتصالات دولية لمعالجة أزمة الأمن الغذائي في البلاد.

وأشار إلى أنّ الأفق ليس مسدوداً، رغم الانكماش العالمي في التصدير في عدّة دول، خشية تطور الوضع العسكري في أوكرانيا.

وأشار إلى أنّ طرح موضوع الميغا سنتر بعد إقفال باب الترشيحات، سيؤدي إلى فتح باب الطعون بالعملية الانتخابية، وتأخير الاستحقاق الانتخابي.

يُذكر أنّ منظمة إغاثة أممية حذّرت من العواقب الوخيمة للحرب الروسية الأوكرانية على الإمدادات الغذائية في العالم، خاصة في الدول العربية وغرب آسيا.

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