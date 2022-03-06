آلاف المتطوعين يستعدون للانضمام للقتال في أوكرانيا

أكدت وكالة الأنباء الأوكرانية استعداد آلاف المتطوعين للانضمام لقواتها المحاربة، التي تصد الغزو الروسي.

وقالت الوكالة إنّ قناة عمليات القوات المسلحة الأوكرانية عبر التيلغرام، أشارت إلى تلقيها آلاف طلاب الانضمام للقوات الموجودة على الأرض، وقالت القناة إنّ القوات تضم حالياً أكثر من 16000 مقاتل معظمهم من المحاربين القدامى، الذين خاضوا حروباً في المناطق الساخنة في العالم.

من جانبها قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، إنّ بلادها تلقت خلال الأيام الماضية طلبات من أكثر من 3000 متطوع أمريكي، أبدوا رغبةً كبيرة بالدفاع عن الأمن العالمي ضد الهجوم الروسي.

وكان الرئيس الأوكراني قد أكد قبل أسبوع استعداد أوكرانيا لإنشاء قوات دولية، ستكون بمثابة دعم من العالم لبلاده.

يُذكر أنّ الحكومة الأوكرانية طلبت الدعم العسكري من العالم، وقامت بتوزيع الأسلحة على السكان من أجل التصدي للهجوم الروسي.

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