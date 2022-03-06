إحباط هجوم إرهابي في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، تمكن قوات الأمن من إحباط هجوم إرهابي، واعتقال امرأة يشتبه بتورطها فيه.

وأشارت الداخلية في بيانها إلى أنّ المحققين اشتبهوا بتخطيط المرأة لخطف أطفال بعض أفراد قوات الأمن والجيش، بهدف الضغط على السلطان من أجل إطلاق سراح مجموعة من الأشخاص المتورطين في عمليات إرهابية، بالإضافة لتخطيطها لمهاجمة منشأة أمنية باستخدام حزام ناسف.

ولم تكشف الداخلية عن هوية المرأة أو جنيستها، ولا عن أسماء المتورطين في هذه العملية.

يُذكر أنّ تونس تعيش حالة طوارئ منذ الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له في العام 2015، وأودى بحياة مجموعة من أفراد الحرس الرئاسي.

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