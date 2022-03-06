الشركة الوطنية للمقطورات توقع إتفاقية تعاون مع شركة ( JCK ) الصينية المتخصصة في الشاحنات والآلات الثقيلة والروافع .

طرابلس 6 مارس 2022 (وال) – وقعت الشركة الوطنية للمقطورات إتفاقية تعاون مع شركة الصينية المتخصصة في الشاحنات والآلات الثقيلة والروافع القنطرية والشوكية وغيرها.

وتهدف الاتفاقية الى توفير ثلاث أنواع من الشاحنات وهي الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ضمن خطط الشركة للتطوير والرفع من القدرات الإنتاجية والتنافسية فى السوق الليبي.

وأفادت شركة المقطورات انه تم توريد (10) شاحنات خفيفة كدفعة أولى حالياً وجاري العمل على تصنيع التجهيزات الخاصة بها قبل طرحها فى السوق الليبي .

وأوضح الشركة أن أسعار هذا النوع من الشاحنات تعتبر تنافسية ومناسبة مقارنة بالأسعار الموجودة في السوق الليبي، بالإضافة إلى المواصفات التي تمتاز بها .

وأكدت إدارة الشركة أنها تواصلت مع مصرف الجمهورية والمصرف التجاري للبيع عن طريق المرابحة الإسلامية ، مشيرة الى انه سيكون هناك ورش صيانة متكاملة لكل الشاحنات وخاصة الـ JAC وهي الهدف بالدرجة الأولى من حيث توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع بحيث تكون متواجدة خلال الفترة القادمة مع بداية طرح الشاحنات في السوق الليبي .

وأوضحت الشركة الوطنية للمقطورات أنها تمتلك الكوادر الفنية فى عملية الصيانة وغيرها مع إمكانية تدريب العناصر للرفع من كفاءتها فى المستقبل بالتنسيق مع شركة JAC ، بالإضافة إلى مقترح إمكانية استجلاب فنيين من الصين لتدريب العناصر الوطنية للرفع من كفاءتهم .

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